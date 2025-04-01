Bayram Dönüşü Yollarda Çile! Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu

Ramazan Bayramı'nın son günlerinde memleketlerinden dönen tatilciler, otoyollarda yoğunluk oluşturdu. Anadolu ve TEM otoyollarında trafik durma noktasına gelirken, Kırıkkale’nin “kilit kavşak” noktalarında araç kuyrukları havadan görüntülendi.

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Ramazan Bayramı tatilinin sona yaklaşmasıyla birlikte dönüş yolculuğu büyük bir çileye dönüştü. Tatilcilerin İstanbul’a dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu arttı.

Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, sürücüler güçlükle ilerledi. Otoyol üzerindeki dinlenme tesisleri tamamen dolarken, trafik ekipleri akışı hızlandırmak için sahada önlemlerini artırdı.

Bayram Dönüşü Yollarda Çile! Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu - Resim : 1

İstanbul’un ana arterlerinden E-5’te de bayram trafiği etkisini gösterdi. Şehirde vakit geçiren vatandaşların hareketliliği nedeniyle yoğunluk oluşurken, bazı noktalarda trafik adeta kilitlendi.

Bayram Dönüşü Yollarda Çile! Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu - Resim : 2

Öte yandan, 43 ilin geçiş güzergâhı olan Kırıkkale’de araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Özellikle Kırıkkale-Ankara D200 ve Kayseri-Kırıkkale D765 karayollarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik akışını hızlandırmak için bazı kavşaklar geçici olarak kapatıldı, sürücüler yön tabelalarıyla alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Bayram Dönüşü Yollarda Çile! Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu - Resim : 3

Yetkililer, tatilden dönen sürücüleri dikkatli olmaya, trafik kurallarına uymaya ve hız limitlerine riayet etmeye çağırırken, dönüş trafiğinin hafta sonuna kadar süreceği öngörülüyor.

Bayramda Trafik Denetimlerine Sıkı KontrolBayramda Trafik Denetimlerine Sıkı KontrolGüncel

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Kaynak: DHA-İHA

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