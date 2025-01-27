Teğmenler İçin Kader Haftası

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin sonrasında Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunma yapan teğmenler için karar haftasına girildi. Teğmenlerle ilgili kararın bu hafta verilmesi bekleniyor.

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Teğmenler İçin Kader Haftası

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatan ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı attıkları için Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenlerin yüksek disiplin süreci 16 Ocak'ta tamamlandı.

Gerekçeli kararın açıklanması için belirlenen 10 günlük süre doldu. Şimdi ise gözler Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın onayına sunulacak kararın ne zaman açıklanmasına çevrildi. Teğmenler ve komutanları, haklarında ihraç kararı çıkması durumunda dosyaları idari yargıya götürebilecek.

NE OLMUŞTU?

MSB, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatan ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği YDK'nın 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.00'te toplanacağını açıklamıştı.

Mezuniyet törenin ardından başlatılan disiplin süreci sonucunda 5 teğmen ''TSK'dan ayırma cezası verilmesi'' talebiyle YDK'ya sevkedilmişti.

5 teğmen Kara Kuvvetleri Komuntalığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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