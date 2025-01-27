Edip Akbayram'ın Kızından Duygulandıran Paylaşım

Yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Türkü Akbayram, "Haydi canım babam, görecek günler var daha" diye yazdı.

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Edip Akbayram'ın Kızından Duygulandıran Paylaşım

Evinde düştükten sonra iç kanama geçiren ünlü sanatçı Edip Akbayram 9 Ocak’tan bu yana yoğun bakımda tedavi görürken, iki kez ameliyat edildi.

Akbayram’ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak edilirken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki sanatçının, sağlık durumunun iyi gittiği bildirilmişti.

Edip Akbayram'ın Kızından Duygulandıran Paylaşım - Resim : 1

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, babasına seslendi. Türkü Akbayram, paylaşımında şunları kaydetti:

“Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; ‘Haydi canım babam, görecek günler var daha.’”

Edip Akbayram'ın Kızından Duygulandıran Paylaşım - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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