TCG Anadolu töreninde okunan marşta 'Atatürk' sansürü: MSB suçu AA'ya attı

TCG Anadolu gemisinin Deniz Kuvvetlerine teslim töreninde okunan Deniz Harp Okulu Marşı'nın sosyal medyada sansürlendiği iddiasına MSB'den yanıt geldi.

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TCG Anadolu töreninde okunan marşta 'Atatürk' sansürü: MSB suçu AA'ya attı

TCG Anadolu gemisiniz Deniz Kuvvetlerine teslim edildiği törende okunan marşta ‘Atatürk’ ifadesine sansür uygulandığı iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Twitter'da paylaşılan görüntülerde; törende okunan marşta 'Atatürk' ifadesine sansür uygulandığı iddiasına ilişkin, "Görüntüleri hazırlayan kuruluş söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gururumuz TCG Anadolu'nun hizmete girme töreni 10 Nisan 2023’te İstanbul’da gerçekleştirilmiş, törenin tamamı da Bakanlığımızın Twitter hesabından canlı olarak yayınlanmıştır. Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır.

Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez. Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir.
TCG Anadolu'nun gururunu yaşadığımız bir günde öncelikle bu gururu ve sevinci paylaşmak yerine araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden Bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, ön yargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir.

Milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir gurur ve sevinç yaşadığı bir töreni hedef alarak gerçek dışı ithamlarda bulunanları kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz."
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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