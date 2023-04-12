Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı

Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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Hafta başından bu yana Van merkezde zaman zaman etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 

Dün geceden bu yana 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışından dolayı yol öğle saatlerinde Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Yukarı Narlıca Mahalle çıkışında iş makinesi ile ulaşıma kapatıldı. 

Yolun kapalı olduğunu bilmeyen bazı sürücüler geri dönerek Bitlis'in Hizan ilçesinden ilçeye gideceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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