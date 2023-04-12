Adıyaman’da enkazın yüzde 82’si kaldırıldı

Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da, enkaz kaldırma işlemlerinin yüzde 82’sinin tamamlandığı açıklandı.

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Adıyaman’da enkazın yüzde 82’si kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yaptıkları çalışmalar sonucunda Adıyaman merkezde bulunan enkazların yüzde 82’sinin iş makineleri tarafından kaldırıldığını söyledi.

Ramazan Bayramına kadar mevcut enkazların ve acil yıkılması gereken binaları yıkacaklarını ve bayramdan hemen sonra ise ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacaklarını söyleyen Vali Çiçek, Adıyamanlılara verdikleri sözü yerine getireceklerini açıkladı.

Vali Gökmen Çiçek, “Enkazın kaldırılması noktasında, çünkü enkaz kaldırılmadan hayatın normale olduğunu ve hayatın normalleştiğini göstermek zor olacak. O yüzden Adıyamanlılara bir söz verdik. Biz dedik ki biz, Adıyaman’da bayrama enkazsız bir şekilde gireceğiz. Acil yıkılması gereken binaları yıkılmış bir şekilde tertemiz sokacağız dedik.

Şuan itibariyle enkazın yüzde 82’si kaldırılmış bir durumda. Verdiğimiz söz noktasında hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Biz Adıyaman’da, bayramda enkaz ve acil yıkılacak olan bina bırakmayacağız. Ağır hasarlı binalar için de bayramdan hemen sonra çalışmalar başlatacağız. Bir yandan da arkadaşlarımız yıktığımız binalarda temizlik de yapıyor. Bu manada Adıyamanlılara verdiğimiz sözün arkasında duracağız” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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