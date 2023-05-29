TBMM'de yeni dönem hazırlıkları başladı: Partilere yazı gönderildi

TBMM'de yeni dönem için hazırlıklar başladı. Partilere milletvekili çalışma odalarının belirlenmesi için kura çekimi yapılacağının bildirildiği bir yazı gönderildi.

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TBMM'de yeni dönem hazırlıkları başladı: Partilere yazı gönderildi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin nihayete ermesinin ardından TBMM’de hazırlık başladı.

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’ndan 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 14.00’te TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonunda siyasi parti grup temsilcilerinin katılımı ile kura çekimi yapılacağının bildirildiği bir yazı partilere gönderildi.

AKP, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP ve İYİ Parti grup başkanlıklarına gönderilen yazıda, her partiden bir temsilcinin kura çekimine katılması istendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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TBMM CHP İYİ Parti Yeşil Sol Parti MHP
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