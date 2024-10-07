TBMM’de Yarın İsrail İçin Kapalı Oturum Düzenlenecek

TBMM, yarın İsrail'in saldırıları ve Ortadoğu'daki son gelişmeleri görüşmek üzere kapalı oturumda toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Genel Kurul'u bilgilendirecek. Görüşmeler sırasında gazeteciler dışarı çıkarılacak, kapalı oturum tutanakları ve özetleri ise 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

Son Güncelleme:
TBMM’de Yarın İsrail İçin Kapalı Oturum Düzenlenecek

TBMM'de 8 Ekim 2024 tarihinde, İsrail ve Ortadoğu konularının ele alınacağı bir kapalı oturum düzenlenecek. Oturumda bölgedeki güncel gelişmeler ve Türkiye'nin bu konudaki politikaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak.

10 YIL SONRA AÇIKLANACAK

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bilgilendirme yapacak. Kapalı oturum nedeniyle Genel Kurul salonuna dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek. Bilgilendirmenin ardından Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsrail'in hedefinde Türkiye de var" açıklamasının ardından CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kapalı görüşme yapılmasını istemişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bir televizyon yayınında konuyla ilgili soru üzerine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan bu konuda gelen talep doğrultusunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulu’na bilgi vereceğini belirtmişti. Kurtulmuş, partilerden gelecek talepler doğrultusunda görüşmelerin kapalı oturumda yapılabileceğini ifade etmişti.

Etiketler
İsrail TBMM
Son Güncelleme:
Adres Yine Tanıdık! TÜİK'in 32 Milyonluk İhalesi AKP’li İsme Gitti TÜİK'ten AKP’li İsme 32 Milyonluk İhale
Kira Fiyatlarının En Ucuz Olduğu 4 İlçe! Son Dönemde Birçok Kişi Yer Bakıyor Kira Fiyatlarının En Ucuz Olduğu 4 İlçe! Son Dönemde Birçok Kişi Yer Bakıyor
Narin'in Ailesi Durmak Bilmiyor! Suçu Gazetecilere Attılar Narin'in Ailesi Durmak Bilmiyor
Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu