TBMM’de Yarın İsrail İçin Kapalı Oturum Düzenlenecek

TBMM'de 8 Ekim 2024 tarihinde, İsrail ve Ortadoğu konularının ele alınacağı bir kapalı oturum düzenlenecek. Oturumda bölgedeki güncel gelişmeler ve Türkiye'nin bu konudaki politikaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak.

10 YIL SONRA AÇIKLANACAK

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bilgilendirme yapacak. Kapalı oturum nedeniyle Genel Kurul salonuna dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek. Bilgilendirmenin ardından Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsrail'in hedefinde Türkiye de var" açıklamasının ardından CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kapalı görüşme yapılmasını istemişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bir televizyon yayınında konuyla ilgili soru üzerine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan bu konuda gelen talep doğrultusunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulu’na bilgi vereceğini belirtmişti. Kurtulmuş, partilerden gelecek talepler doğrultusunda görüşmelerin kapalı oturumda yapılabileceğini ifade etmişti.