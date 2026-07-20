TBMM'de Kritik Zirve: Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre görüşme talebinin Kurtulmuş'tan gittiği ve Terörsüz Türkiye ile çerçeve yasa konularının gündeme geleceği öğrenildi.

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TBMM'de Kritik Zirve: Numan Kurtulmuş ile Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek
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Türkiye Büyük Milletler Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin kritik eşiklerinden biri olarak nitelendirilen çerçeve yasa gündemiyle siyasi parti ziyaretlerine yarın başlayacak.

Bu kapsamda Kurtulmuş'un, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istediği ve görüşmenin yarın saat 16.00'da TBMM'de gerçekleşeceği öğrenildi.

KURTULMUŞ AÇIKLAMA YAPMAYACAK

Gelen kulis bilgilerine göre görüşmenin genel başkan ziyareti olması sebebiyle kameraların açık olacağı belirtilirken, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un herhangi bir açıklama yapması beklenmiyor. Kılıçdaroğlu'nun ise istediği takdirde basın mensuplarına açıklama yapabileceği öğrenildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE ÇERÇEVE YASA GÖRÜŞÜLECEK

İki isim arasında gerçekleşecek görüşmenin gündem maddeleri ise Terörsüz Türkiye süreciyle bu kapsamda çıkarılması planlanan çerçeve yasa olacak. Numan Kurtulmuş'un çerçeve yasa görüşmeleri kapsamında bir uzlaşı arayışında olduğu ve Kılıçdaroğlu dışında TBMM'de grubu bulunan siyasi parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştireceği belirtiliyor.

Kurtulmuş'un bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, AK Parti ve Yeni Yol Partileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Terörsüz Türkiye
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