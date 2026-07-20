CHP Genel Merkezi Ayrılık Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: İstiyorlarsa Yapacak Bir Şey Yok

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CHP 38. Olağan Kurultayıyla ilgili verilen 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geri dönmesiyle başlayan CHP içi krizde kritik bir eşiğe gelindi.

YARGITAY'IN KARARI AYRILIK TARTIŞMALARINI HARARETLENDİRDİ

CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel ile birlikte hareket eden ekibin ısrarla vurguladığı yasal bütün yolları kullanacağız çıkışıyla bir süre ertelenen partiden ayrılma tartışmaları Yargıtay'ın 'mutlak butlan' kararına yapılan itirazı adli tatilden sonra değerlendireceği bilgisiyle birlikte iyice hararetlendi.

ÖZEL'İN KONUŞMASI CHP'NİN KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR

Yargıtay'ın kararı eylül ayına bırakmasıyla birlikte gözler bir kez daha Özel ve cephesine çevrildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Özgür Özel'in yarın TBMM'de gerçekleştireceği CHP Grup Toplantısı, CHP çatısı altında yapacağı son grup konuşması olabilir. Özel'in yarınki konuşmasında vereceği mesajlar sürecin akıbeti açısından kritik bir rol oynayacak.

'GİTMEK İSTİYORLARSA YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Gözler Özgür Özel'in yarın yapacağı grup konuşmasına çevrilirken, CHP Genel Merkezi'nden de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Genel Merkez kaynakları, süreçle ilgili olarak “Gitmemeleri için bir çağrı yapıldı ama onlar gitmek istiyorlarsa yapacak bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, bu hafta ve gelecek haftanın CHP içerisindeki ayrışmanın netleşeceği bir süreç olacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi