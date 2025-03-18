TBMM'de 'Diploma' Gerginliği! CHP'li Vekillerden 'İmamoğlu' Protestosu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi planlanan TBMM Genel Kurulu, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali kararının ardından gergin geçti.

CHP milletvekillerinin kürsü işgali ve slogan atmasının ardından üçüncü kez bulunamayan toplantı yeter sayısı nedeniyle, Genel Kurul yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapandı.

'BUGÜN SİVİL BİR DARBE YAPILMIŞTIR'

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li milletvekilleri İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekilleriyle birlikte şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sivil bir darbe yapılmıştır. Burada 86 milyonun iradesiyle, oyuyla TBMM bu kararı kabul etmiyor. Diplomasız tek adam maalesef ki bu ülkede diplomaları iptal ediyor. Artık insanların can ve mal güvenliği kalmamıştır. Bu yüzden biz bugün de yarın da perşembe günü de cuma günü de Meclis’te gerekli direnci göstereceğiz, bu kararı kabul etmeyeceğiz. Türkiye, 86 milyon, hepimiz tepki vermeliyiz. Bu diploma iptali, bu hak gaspı Sayın Ekrem İmamoğlu‘na değil, 86 milyona yapılmıştır. 86 milyona gözdağı verilmek isteniyor. Direneceğiz, hep birlikte kazanacağız ve bu ülkeyi aydınlık geleceğe taşıyacağız. Bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız."

Kaynak: ANKA