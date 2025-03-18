Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek Telefonu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı. İmamoğlu'na destek veren Yavaş, "Sonuna kadar haklı mücadelenizde yanınızda olacağız; geçmiş olsun" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü. Yavaş, “Sonuna kadar haklı mücadelenizde yanınızda olacağız; geçmiş olsun” dedi.
Kaynak: ANKA