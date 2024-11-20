TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e Telefon: 'Çirkin Görüntüler Olduğunu Paylaştım'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi Meclis'te CHP'li vekiller ile Bakan Ali Yerlikaya arasındaki çıkan 'kayyım' arbedesine ilişkin konuştu.

'MAKUL GÖRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Bu görüntü yakışmamıştır. TBMM denetim fonksiyonunu yerine getirmek için fedakârca çalışmayı yerine getiriyor. Bu saygısızca bir davranış. Kabul etmek mümkün değil. Plan bütçe komisyonundakilere de haksızlık. TBMM kaba kuvvet, engelleme ile değil sözün gücü. TBMM 86 milyonun dört gözle beklediği bir büyük demokratik platformdur. Fiili olarak müdahale etmek, yürütmeyi temsilen gelen makama engel koymak demokratik anlayışa sığmaz. Bunun makul görülmesi mümkün değildir.

'ÖZGÜR ÖZEL'İ ARADIM...'

Bütün meclis yöneticisi arkadaşlarımızın sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. Özel'i aradım, bundan memnun olmadığımızı, milletimizin tamamını rahatsız eden çirkin görüntüler olduğunu paylaştım. Tüm parti yöneticilerine önemli sorumluluk düşüyor. TBMM'ye sadece 86 milyon yurttaş değil bütün milletler de TBMM'de ne olup bittiğini yakından takip ediyor. O anda maksadını aşan tavırlar kalıcı olarak Türkiye demokrasisi üzerinde hasar bırakıyor. Meclis mücadele ve müzakere yeridir ancak bir vekilin diğerine saygısızlık yapacağı, bir bakana saygısızlık yapacağı mekan değildir. Bu görüntüler bütün milletimizi rahatsız etti. Bu ortaya çıktığı anda toplumsal eleştirilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Tüm grup yöneticilerine çağrımı tekrarlıyorum. Bu meclis 2028'e kadar iş yapacak, milletin hayrına olacak işleri yapacak meclistir."

Kaynak: Gerçek Gündem