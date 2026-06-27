TBMM Başkanı Kurtulmuş Yeni Sürecin Şifrelerini Verdi: 'Yasa Müstakil ve Geçici Olacak, Kapı Kapanacak'

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İç ve dış siyasetteki kırılma noktalarına değinen Kurtulmuş, kamuoyunun merakla beklediği Terörsüz Türkiye yasa taslağının teknik sınırlarını ilk kez bu kadar şeffaf bir şekilde çizdi.

'TERÖRÜN YÜZDE 80-90'I BİTTİ'

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, yıllardır Türkiye'nin dost olduğunu zannettiği birçok ülkenin PKK terörüne ciddi destek verdiğini, nihayetinde Türkiye'nin yeni bir döneme başladığını ifade etti. Bu süreçte önemli bir noktaya gelindiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Bana göre işin çoğunluğu, yüzde 80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda terör, artık Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır" dedi.

'SURIYE'DEKİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ HIZLANDIRDI'

Suriye'deki rejim değişikliğinin Türkiye'nin terörle mücadele sürecine olumlu katkısının olacağı değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, "Terör örgütü ya da destek çıkacaklar şunu gördüler: Yakın dönemde Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdit etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye oluşturma kararlılığının bölgesel gelişmelerle örtüşmesinin ülkeye büyük imkanlar verdiğini vurgulayarak, “Bölgesel gelişmeler, bizim lehimize. Türkiye’nin hem ‘Terörsüz Türkiye’yi oluşturma kararlılığı hem de dışarıdaki gelişmelerin hepsi üst üste örtüştü. Bu, Türkiye’ye çok büyük bir imkan veriyor" diye konuştu.

'SÜRATLE GEÇMELİ'

Mecliste oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda bütün partilerin ortak ittifakıyla bir rapor çıktığını ve bu raporun yol haritası şeklinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla Meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer" ifadelerini kullandı. Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir sürecin yaşandığına işaret eden Kurtulmuş, "Eğer bu noktada temkinli, dikkatli olmazsak ve acele hareket etmezsek korkarım ki araya birtakım provokasyonlar girer" dedi.

'ZAMAN SINIRI KONULACAK, SÜRE BİTİNCE KAPI KAPANACAK'

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin devamındaki infaz düzenlemelerine değinerek, "Bir kere çıkarılacak yasa, müstakil ve geçicidir. İlanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak tabii. Amaç ne? Silahlar bırakılsın. Diyelim 6 ay, 8 ay, bir sene, neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler, bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Geçici dememizin birinci sebebi bu. İkincisi, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir" şeklinde konuştu.

Komisyonda başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere Türkiye'nin büyük çoğunluğunu rencide edecek hiçbir çabanın, teklifin, çalışmanın içinde olmamayı kararlaştırdıklarını vurgulayan Kurtulmuş, büyük çoğunluğu bitirilmiş, prensiplerde anlaşılmış bir sürecin süratle tamamlanmasının Türkiye'nin hayrına olduğunu düşündüklerini belirtti.

CHP'DEKİ 'BUTLAN' KRİZİ

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası Terörsüz Türkiye mutabakatında bir gecikme olup olamayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, "Özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin ana muhalefet partisi olarak bu komisyon içerisinde yer alması, kendi içinde bulunduğu şartlardan ayrı olarak, Türkiye'nin bu hayati meselesini sahiplenen bir pozisyonda durmasının çok değerli olduğu kanaatindeyim. Şimdiye kadar öyle oldu" şeklinde yanıt verdi.

'MECLİS BAŞKANLIĞI HERHANGİ BİR PARTİNİN VASİSİ DEĞİLDİR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'deki grup toplantılarının nasıl yapılacağı, genel başkanlık makamının nasıl kullanılacağı sorularına ilişkin de şunları söyledi:

"Başından itibaren tavrım çok net. Bu, nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisinin iç tartışması. Sadece sözle, dostluklarla, arkadaşlık ilişkileriyle birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. TBMM Başkanlığı, bir mahkeme değil herhangi bir partinin vasisi değil. 'TBMM Başkanlığı, bir karar alacak ve bir partinin içerisindeki tartışma şu ya da bu şekilde sonuçlanacak.' diye bir durum söz konusu değil. Pozisyonumuz belli, asla Cumhuriyet Halk Partisinin iç kavgasının tarafı olamayız. TBMM, kendi aralarındaki sorunu çözemedikleri için başvurdukları bir mahkeme hiç değil. Onlar adına, 'Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın.' diyemeyiz."

Parlamento hukukunun gereğini harfiyen yerine getirdiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu noktada her iki taraftan da Meclis Başkanlığını eleştiren birtakım demeçler oldu. Hiç bunları kale almadık çünkü pozisyonumuz belli. Biz, Cumhuriyet Halk Partisinin iç kavgasının tarafı asla olamayız. Kendi aralarındaki sorunu çözemedikleri için başvurdukları bir mahkeme hiç değil Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de başka bir partinin vasisiyiz. Onlar adına 'Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın.' diyemeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA