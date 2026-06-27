CHP'de 'Arınma Süreci' Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu'ndan Kritik Hamle! Belediyeler İçin Özel Ekip Kuruldu Tek Tek İncelenecek

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki "mutlan butlan" kararının yankıları devam ediyor. Mahkemenin kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi sonrası tırmanan gerilimde yeni bir hamle daha geldi.

‘YOLSUZLUKLARDAN ARINACAĞIZ’ MESAJI

Kılıçdaroğlu "Yolsuzluklardan arınacağız" mesajı yayınlamış ve geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen MYK'dan Özgür Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebi çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer'i disipline yollamıştı.

ÖZEL BİR KURUL OLUŞTURULACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'de kritik bir adım daha atıldı. Partili kaynaklar, yolsuzluk şüphesiyle hakkında iddianame hazırlanan tüm belediyelere yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğunu belirtti. Geçen hafta itibarıyla mesaiye resmen başlayan kurulun bünyesinde siyasetçi olmadığı vurgulanırken, birçok ismin parti dışından olduğu da aktarıldı.

YENİ İHRAÇLAR YAŞANABİLİR

Söz konusu kurulda sabit bir üye sayısı olmadığını ve her toplantıda iddianamelerin kapsamına göre uzman sayısının değişiklik gösterdiğini dile getiren partili kaynaklar, "MYK'nın bu kurula hiçbir talimatı ya da direktifi yok. Bağımsız bir şekilde uzman isimler iddiaları inceleyip rapor haline getirecekler, değerlendirmelerini sunacaklar" bilgisini paylaştı. Söz konusu kurul değerlendirmeleri, ilerleyen süreçte partideki yeni disiplin sevkleri konusunda da belirleyici olacağı iddia edildi.

Kurulda öncelikle iddianamesi hazırlanan belediyeler il il masaya yatırılacak. Mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar tek tek incelenecek. Nihai kanaati de içeren bir rapor oluşturulacak.

Kaynak: Sabah