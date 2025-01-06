TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkiye Kamu-Sen Heyetini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi X hesabından yapılan duyuru ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiği açıklandı.

Ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyeti kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA