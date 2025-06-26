TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Yerlikaya ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla bir araya geldi. İki ismin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti..
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla br araya geldi.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, makamında Yerlikaya'yı kabul ettiği bildirildi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA