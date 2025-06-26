TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Yerlikaya ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla bir araya geldi. İki ismin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti..

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Yerlikaya ile Görüştü
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla br araya geldi.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, makamında Yerlikaya'yı kabul ettiği bildirildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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