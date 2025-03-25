Tayland'da Otomobil Üretim Oranı Düştü

Tayland’da otomobil üretimi şubatta bu yana büyük düşüş yaşadı. Tayland Sanayiciler Federasyonu, ülkenin otomobil oranının yüzde 13,62 azaldığını belirtti.

FTI Otomotiv Endüstrisi Kulübü sözcüsü Surapong Paisitpattanapong, 2025 yılının ilk iki ayında plug-in hibrit ve tamamen elektrikli araçlardaki büyümeye rağmen otomobil üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 19,29 düşüşle 222 bin 590 adede gerilediğini açıkladı. FTI’nın açıkladığı verilere göre, azalmanın büyük bir kısmı iç satışlardaki sürekli düşüşten kaynaklanıyor.

Kaynak: DHA