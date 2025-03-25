Tayland'da Otomobil Üretim Oranı Düştü

Tayland'da şubat ayında yüzde 13,62 düşüş yaşayan otomobil üretim oranı endişe yarattı.

Son Güncelleme:
Tayland'da Otomobil Üretim Oranı Düştü

Tayland’da otomobil üretimi şubatta bu yana büyük düşüş yaşadı. Tayland Sanayiciler Federasyonu, ülkenin otomobil oranının yüzde 13,62 azaldığını belirtti.

FTI Otomotiv Endüstrisi Kulübü sözcüsü Surapong Paisitpattanapong, 2025 yılının ilk iki ayında plug-in hibrit ve tamamen elektrikli araçlardaki büyümeye rağmen otomobil üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 19,29 düşüşle 222 bin 590 adede gerilediğini açıkladı. FTI’nın açıkladığı verilere göre, azalmanın büyük bir kısmı iç satışlardaki sürekli düşüşten kaynaklanıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tayland
Son Güncelleme:
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
'Saraçhane' Protestolarını Takip Eden Gazeteciler Önce Serbest Bırakıldı, Sonra Tutuklandı Gazeteciler Önce Serbest Bırakıldı, Sonra Tutuklandı
Beyoğlu'nda Korkutan Yangın Beyoğlu'nda Korkutan Yangın
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor