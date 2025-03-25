Beyoğlu'nda Korkutan Yangın

İstanbul Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

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Beyoğlu'nda Korkutan Yangın

İstanbul Beyoğlu'nda Almanya Konsolosluğu’nun yanında bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Yangın diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Çifte Vav Sokak’taki bir metruk binada çıktı. Almanya Konsolosluğu’nun yanındaki 6 katlı metruk binanın çatı katından yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile konsolosluk ve diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu'nda Korkutan Yangın - Resim : 1

Kaynak: AA

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