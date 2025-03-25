'Saraçhane' Protestoları Takip Eden Gazeteciler Önce Serbest Bırakıldı, Sonra Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de başlayan protestolar devam ederken gözaltılar da art arda geldi. Gözaltı furyasından gazeteciler de etkilendi.

Saraçhane'deki protestoları takip eden AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, Hayri Tunç, Foto muhabirler Bülent Kılıç ve Zeynep Kuray ile İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı gözaltına alındı.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edlidli. Adliye'ye getirilen yedi gazeteci çıkarıldıkları 5. ve 6. Sulh Ceza Hakimlikleri'nce "2911 no'lu yasaya muhalefet" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle:

Bülent Kılıç – Foto muhabiri

Kurtuluş Arı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi foto muhabiri

Yasin Akgül – AFP (Agence France-Presse) foto muhabiri

Ali Onur Tosun – NOW TV muhabiri

Zeynep Kuray – Serbest gazeteci

Hayri Tunç – Muhabir

Gökhan Kam – Bakırköy Belediyesi foto muhabiri

Kaynak: Haber Merkezi