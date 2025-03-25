'Saraçhane' Protestoları Takip Eden Gazeteciler Önce Serbest Bırakıldı, Sonra Tutuklandı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki protestoları takip eden 7 gazeteci gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen gazeteciler önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı sonra ise tutuklandı.

'Saraçhane' Protestoları Takip Eden Gazeteciler Önce Serbest Bırakıldı, Sonra Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de başlayan protestolar devam ederken gözaltılar da art arda geldi. Gözaltı furyasından gazeteciler de etkilendi.

Saraçhane'deki protestoları takip eden AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, Hayri Tunç, Foto muhabirler Bülent Kılıç ve Zeynep Kuray ile İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı gözaltına alındı.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edlidli. Adliye'ye getirilen yedi gazeteci çıkarıldıkları 5. ve 6. Sulh Ceza Hakimlikleri'nce "2911 no'lu yasaya muhalefet" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle:

  • Bülent Kılıç – Foto muhabiri
  • Kurtuluş Arı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi foto muhabiri
  • Yasin Akgül – AFP (Agence France-Presse) foto muhabiri
  • Ali Onur Tosun – NOW TV muhabiri
  • Zeynep Kuray – Serbest gazeteci
  • Hayri Tunç – Muhabir
  • Gökhan Kam – Bakırköy Belediyesi foto muhabiri
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Kaynak: Haber Merkezi

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