Tayfun Kahraman'ın kızı Vera gözleri doldurdu: Ben de biliyorum babamın hemen geleceğini

Bir yılı aşkın bir süredir tutsak bulunan Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, sosyal medyadaki video mesajıyla yürekleri dağladı.

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Tayfun Kahraman'ın kızı Vera gözleri doldurdu: Ben de biliyorum babamın hemen geleceğini

Gezi davası tutsağı İBB Şehir Planlamacısı Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022 tarihinden beri Silivri Marmara Cezaevi'nde tutsak bulunuyor.

T24 yazarı Rıza Türmen, Kahraman'ın kızı Vera'ya 'Vera Kahraman'a' mektup' isimli bir yazı kaleme aldı.

Türmen yazısının sonunda, "Sana ve annene, kahraman babana kavuşacağın ve iyilerin galip geleceği bir yeni yıl dilerim. Seni sevgiyle kucaklarım" notunu bıraktı.

Vera, Rıza Türmen'e bir video mesaj göndererek teşekkür etti.

Tayfun Kahraman'ın kızı, "Ben de biliyorum babamın hemen geleceğini" diyerek "Elimi uzatıyorum, elimi tutabilirsin" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tayfun Kahraman Gezi davası
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