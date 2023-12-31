Tayfun Kahraman'ın kızı Vera gözleri doldurdu: Ben de biliyorum babamın hemen geleceğini

Gezi davası tutsağı İBB Şehir Planlamacısı Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022 tarihinden beri Silivri Marmara Cezaevi'nde tutsak bulunuyor.

T24 yazarı Rıza Türmen, Kahraman'ın kızı Vera'ya 'Vera Kahraman'a' mektup' isimli bir yazı kaleme aldı.

Türmen yazısının sonunda, "Sana ve annene, kahraman babana kavuşacağın ve iyilerin galip geleceği bir yeni yıl dilerim. Seni sevgiyle kucaklarım" notunu bıraktı.

Vera, Rıza Türmen'e bir video mesaj göndererek teşekkür etti.

Tayfun Kahraman'ın kızı, "Ben de biliyorum babamın hemen geleceğini" diyerek "Elimi uzatıyorum, elimi tutabilirsin" dedi.

Saygıdeğer hukukçu @RizaTurmen'in güzel dileklerini ilettiği mektubunu Vera ile okuduk; elden ele bütün iyi insanlara ulaşsın diye #eliniuzat https://t.co/Joe8OlpVCa pic.twitter.com/fsw4lG4hE1 — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) December 31, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem