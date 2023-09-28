Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın Gezi kararına tepki

Yargıtay'ın verdiği kararla hapis cezası onanan Gezi tutsağı Tayfun Kahraman'ı eşi, karara ilişkin açıklama yaptı.

Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın Gezi kararına tepki

Yargıtay 3. Ceza Dairesi verdiği kararla 5 Gezi tutuklusunun cezasını onarken; Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay'ın tahliye edilmesine karar verildi.

Cezası onanların arasında şehir plancı Tayfun Kahraman'da yer alıyor.

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EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Kahraman'ın ilk eşi, Meriç Demir Kahraman'ın kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından ilk açıklaması yaptı.

"Herkes oradaydı! Hepimiz Gezi'deydik" diyen Kahraman "Buramıza kadar gelmişti, nefes alamıyorduk, çığlık atmak istiyorduk, birbirinden farklı ama aynı derdi paylaşan milyonlardık! Bizim çocuklar dövüldü, bizim çocuklar yuhalatıldı, bizim çocuklar öldü! Anlamadılar, dinlemediler, kulak ardı ettiler. Komplo teorileriyle eşim de dahil bir grup insanı tutsak aldılar. Şeytanlaştırmaya çalıştılar, her gün üstümüze geldiler, bu insanların bir ailesi var mı demediler, çocukları olduğunu düşünmediler! Bugün de eşim, meslektaşım Tayfun Kahraman'ın 18 yıl hapis cezasını onadılar. Milyonluk Gezi'nin faturasını 5 kişiye kestiler" ifadelerini kullandı.

"VERA'YA BEN NE DİYECEĞİM?"

Kahraman açıklamasının devamında ise "Yine nefes alamıyoruz, yine çığlık atmak istiyoruz! Ve ben Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum! Arayan, soran herkese teşekkürler. Bu dava bitmedi. Adalet arayışımız bitmedi. Hepinize daha çok ihtiyacımız var bundan sonra, haklı çığlığımızı kimse susturamayacak" diye yazdı.

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