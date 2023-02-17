Tayfun Kahraman: Krizi yönetemeyen tüm beceriksiz sorumlular o koltuklarda oturmaya devam mı edecekler?

Gezi davasından 18 yıl hüküm giyen şehir plancısı Dr. Tayfun Kahraman Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni bir açıklamada bulundu.

Kahraman, Twitter hesabından "Gezi Direnişi’nden bu yana karalamaya çalıştıkları sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler depremde de ilk yardıma koşan oldu. Ama iktidar ve küçük ortağı beceriksizlikleri ortaya çıkınca, deprem bölgesinde yaraları saran, dayanışma gösteren sivil toplumu hedef gösterdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde yıkılan yapıların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesine ait olduğunu söylemesine ilişkin olarak Kahraman, "Bu tespiti bu kadar kısa sürede yapma ihtimalleri olmadığı gibi televizyon ve gazetelerden görüldüğü üzere bu ifade tamamen gerçek dışı! 21 yıllık iktidar yine suçu başkalarına atıp sorumluluktan kaçma peşinde!" diye kaydetti.

Kahraman şöyle devam etti:

"Yapım yılı ne olursa olsun konutları denetleme sorumluluğunun yerel yönetimler yanında Bakanlıkta olduğunu geçtim, Hatay'da çöken AFAD binası, Havalimanı, duble yollar, 2016’da yapılan Müftülük Binası, İskenderun Hastanesi ve birçok kamu yapısı, onlar kimin sorumluluğundaydı?

Yapı ruhsatları ile sunulan zemin raporlarını denetleme sorumluluğu Bakanlıktadır. Son 20 yılda yapılan binalara bakılırsa depremde önemli kısmının yapısal kusurlardan ziyade zemin koşullarına uygun olarak yapılmadığından yıkıldıklarını ya da ağır hasar aldıklarını görürsünüz.

Daha birçok kalemde sayılabilecek eksikliklere göz yumanların hiç mi sorumluluğu yok? 1999 öncesi yapılan binalar kırılgansa tespiti ve yeniden yapımı kimin sorumluluğu? İmar affı ile afetlere karşı tüm sorumluluğu para karşılığında yapı sahibine bırakan siz değil misiniz?

Afet sonrası beceriksizlik ayrı, afet öncesi yapılmayan denetimler ayrı. Bu felaketin sorumluluğunu yine kadere mi havale edeceğiz? Önlem almayan, müdahale edemeyen, krizi yönetemeyen tüm beceriksiz sorumlular o koltuklarda oturmaya devam mı edecekler?

Sorumluluğu vatandaşa atmayın! Bu afeti felakete çevirenler derhal istifa edin! Daha da geç olmadan işi ehline bırakın! Bu vurdumduymazlığa ve sorumsuzluğa karşı acilen bilimi ve ortak aklı hakim kılıp demokratik, özgür ve adil bir yönetim kurmak gerek!"