Fuat Oktay: Çocuklarımızın bir tanesini bile mağdur etmeyiz

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası çalışmalar halen sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son duruma ilişkin olarak AFAD Genel Merkezi'nde açıklamada bulundu.

Oktay, deprem nedeniyle birçok çocuğun ailesini kaybettiği veya çocukların kaybolduğu iddiasına da yanıt verdi. Oktay, "Refakatsiz çocuklarla uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin, devletin kayıtsız kaldığı türde dedikodularına müsaade etmeyiz. Bir tanesini bile hiç kimseye muhtaç etmeyiz.. Mağdur da etmeyiz. Her bir çocuğumuz kayıt altına alınmakta." dedi.

Oktay'ın açıklaması şöyle:

Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiası doğru değil. Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz. Enkaz çalışmaları devam eden bina sayısı 200'ün altına indi

Refakatsiz çocuklarla uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin, devletin kayıtsız kaldığı türde dedikodularına müsaade etmeyiz. Bir tanesini bile hiç kimseye muhtaç etmeyiz.. Mağdur da etmeyiz. Her bir çocuğumuz kayıt altına alınmakta.

hasar tespit çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm illerde yoğun bir çalışma sürüyor. 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. 75 bin 717 bina yıkılmış ya da hemen acil yıkılacak durumda.

Az hasarlı ya da hasarsız bir milyon 900 bin civarında.

Salgın hastalıklara ilişkin olarak bakanlığımız çalışmalar yürütüyor.

10 bin TL hane başı destek ödememiz vardı. Bu 10 bin TL hane başı destek hasar tespit çalışmalarında, ağır hasarlı, orta hasarlı ya da az hasarlıya verilecek yardımdır. Hasarsız olanlara değil. Ödemeler AFAD tarafından yapılacaktır.

Kira ve taşınma yardımı için afetzedelerimiz yine e-devlet üzerinden başvurabilirler.

Ayni ve nakdi yardım çalışmalarımız devam ediyor.

Tek Yürek kampanyasına katılan tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.