CHP'li Bankoğlu: 'Su sorununun, temizlik sorununun acilen çözülmesi gerekiyor'

CHP Amasra Milletvekili Aysu Bankoğlu, 10 ilde büyük yıkıma ve can kaybına yol açan 6 Şubat depremlerden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesine gitti.

İskenderun’daki millet bahçesine kurulan çadır kentteki durumu aktaran Bankoğlu, "Bugün hava biraz güneşli ama ciddi bir esinti de var. İnsanların barınma ihtiyacı gerçekleşmiş gibi görünse de bazı çadırlarda sobalar var ama birçoğunda da yok. Bu sorunun acilen giderilmesi lazım. Salgın hastalıklara mahal verilmemesi için de hijyen sorunun çözülmesi için gerekli önlemlerin acilen alınması gerekiyor. Su sorununun, temizlik sorununun acilen çözülmesi gerekiyor. Bunun için gerekli girişimlerimizi yapacağız" diye konuştu.

"YAŞLI VATANDAŞLARIMIZ SOĞUKLA BAŞ BAŞA"

Bankoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Burası İskenderun’da millet bahçesindeki çadırkent. Burada ciddi anlamda bir hijyen sorunu var, su sorunu var. Bazı çadırlarda soba yok, ısınma sorunu devam ediyor. Bugün 11’nci gün. Ne yazık ki burada yaşlı insanlarımız, yaşlı vatandaşlarımız soğukla baş başa. Hijyen sorunuyla baş başa. Vatandaşlarımız burada günlerini geçirmeye çalışıyorlar. Bugün hava biraz güneşli ama ciddi bir esinti de var. İnsanların barınma ihtiyacı gerçekleşmiş gibi görünse de bazı çadırlarda sobalar var ama birçoğunda da yok. Bu sorunun acilen giderilmesi lazım. Salgın hastalıklara mahal verilmemesi için de hijyen sorunun çözülmesi için gerekli önlemlerin acilen alınması gerekiyor. Su sorununun, temizlik sorununun acilen çözülmesi gerekiyor. Bunun için gerekli girişimlerimizi yapacağız. Vatandaşlarımızla görüşmeye, onları ziyaret etmeye devam edeceğiz.”