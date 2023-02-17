İsrail arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?

Kahramanmaraş merkezli depremlerinden ardından tüm dünyada Türkiye'ye yönelik yardım seferberliği başlatıldı. Bu süreçte, ekipleri deprem bölgesine intikal eden ülkeler arasında İsrail de vardı. Resmi raporlara göre İsrail, Azerbaycan'dan sonra Türkiye'ye en fazla ekip gönderen ülke oldu.

Cumhuriyet'ten M. Birol Güger'in haberine göre, İsrail devletine ait hesaplar tarafından paylaşılan görsellerde, Türkiye'ye gelen bazı ekip üyelerinin yüzlerinin bulanıklaştırılması dikkat çekti.

Arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği sıralarda, İsrailli ekiplerin apar topar Türkiye'den ayrılmaya karar verdiğine yönelik haberler basına düştü. Bu konuda terör tehdidinden çeşitli başka güvenlik çekincelerine kadar çeşitli iddialar ortaya atıldı.

"SİLAHLARI TESLİM EDİN" TALEBİ

İsrail'in en yüksek tiraja sahip gazetesi Yedioth Ahronot'un internet portalı Ytnet'te yer alan bir iddiaya göre, Türkiye'ye gelen ekipler arasında, İsrail ordusu bünyesinde görev yapan bir özel kuvvetler birimi olan Şaldağ (Shaldag/Birim 5101) birimine mensup askerler de vardı.

İddiaya göre, gruptan, "Türkiye'ye girişte silahlarını teslim etmeleri istendi." Türk makamları İsraillilere, "Bu durum, ülkemizde kabul edilemez, sizden diğer tüm ekipler gibi davranmanız bekleniyor" dedi. Ancak bu diplomatik olaya ilişkin her iki ülke makamları tarafından da bir açıklama yapılmadı.

ELÇİLİK DEVREYE GİRDİ

Ynet'e göre, sahadaki İsrailli yetkililer Türk yetkililere, kendilerine yönelik tehditlerin diğer heyetlerinkinden farklı olduğunu anlatmaya çalıştı, ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı.

İddiaya göre Türk yetkililer İsraillilere "Sadece siz kendi güvenliğinizi sağlamak istiyorsunuz ve bu kabul edilemez" dedi. Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği temsilcilerinin de konuya müdahale etmeye çalıştığını belirten Ynet'e göre, onlara da aynı cevap verildi.

ŞALDAĞ BİRİMİ

Yaygın olarak Şaldağ (Shaldag) olarak bilinen Birim 5101, İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) bünyesinde faaliyet yürüten bir Sayeret (özel kuvvetler) birimidir. İsrail'in ana özel kuvvet unsurlarından olan Birim 5101'in karargâhı, İsrail'in Akdeniz kıyısındaki kenti Rishon LeZion yakınlarında bulunan Palmachim Hava Üssü'ndedir.

UZMANLIK ALANLARI

Birleşik Krallık ordusu özel kuvvetler birimi SAS'tan ilham alan birlik, "Gizli operasyonlar, savaş halinde arama ve kurtarma, komando tarzı baskınlar, rehine kurtarma, gayri nizami harp, uzun menzilli sızma, askeri istihbarat operasyonları, özel operasyonlar ve düşman topraklarında özel keşif ve sızma" konularında uzmanlaşmıştır