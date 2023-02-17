Suriye’de deprem bölgesinde Şam ve muhalifler arasında ilk çatışma

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye'de etkilediği bölgede Esad rejimi ile muhalif gruplar ilk kez çatıştı

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Suriye’de deprem bölgesinde Şam ve muhalifler arasında ilk çatışma

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kahramanmaraş depremin etkilediği bölgelerde, Şam yönetimi ile muhalif grupların 6 Şubat’taki afetten sonra ilk kez çatıştığını duyurdu.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre Gözlemevi, hükümet güçlerinin muhaliflerin kontrolü altındaki Atarip kasabasının dış mahallelerini bombaladığını aktardı.

Yakın bir cephede ise yine hükümet askerleri ve muhalif güçler arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

Hükümet askerlerinin, muhalif güçlerle Serakip kasabasında çatıştığı, Şam güçlerinin Hama kentine ait iki köyü bombaladığı aktarıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Rami Abdulrahman, Atarip kasabasında depremde 235 kişinin can verdiğini bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 4 BİN 400'Ü GEÇTİ

Bu arada BM, Suriye’nin kuzeybatısında etkili olan depremde ölenlerin sayısının 4 bin 400’e çıktığını duyurdu.

Suriye’de 2011 yılında başlayan içi savaş yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açarken, ülke nüfusunun yarısından fazlası evini terk etmek zorunda kaldı.

Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolünde depremin etkili olduğu bölgede 4 milyondan fazla kişi acilen insani yardıma muhtaç durumda.

BM, son olarak Suriye için yaklaşık 400 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısı yaptı.

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