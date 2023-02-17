Yunan halkından depremzedeler için 50 ton yardım malzemesi
Yunan halkının, Türkiye'deki depremzedeler için topladığı 50 ton insani yardım malzemesinin yola çıktığı bildirildi.
ATİNA (AA) - Yunan halkının, Türkiye'deki depremzedeler için topladığı 50 ton insani yardım malzemesi yola çıkarıldı.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis, Twitter hesabından "Bir insani yardım gönderisi daha Patra Limanı'na ulaştı ve Türkiye'ye doğru yola çıkıyor" paylaşımında bulundu.
Kaçanyotis, 50 ton insani yardım malzemesinin Batı Yunanistan ve Mora Yarımadası'ndaki belediyeler aracılığıyla toplandığını ifade etti.
Kaynak: AA
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