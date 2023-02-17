Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da büyüklüğü 4.6 derinliği 7 kilometre olan bir deprem meydana geldi. Depremin saati 18.34 olarak kayedildi.

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Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın saat 18.34'te gerçekleştiğini duyurduğu depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

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NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, 38 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmıştı. 

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