Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da büyüklüğü 4.6 derinliği 7 kilometre olan bir deprem meydana geldi. Depremin saati 18.34 olarak kayedildi.
Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın saat 18.34'te gerçekleştiğini duyurduğu depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, 38 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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