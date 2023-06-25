Tatilcilerin yoğunluğu azaldı, çöpleri yollarda kaldı

Kurban Bayramı tatili dolayısı ile Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilcilerin mola verdikleri yol kenarlarında bıraktıkları çöpler çevre kirliliğine neden oldu.

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Tatilcilerin yoğunluğu azaldı, çöpleri yollarda kaldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde cuma günü akşam saatlerinden bu yana devam eden trafik yoğunluğu akşam saatlerinde rahatladı.

Özellikle dinlenme tesisleri ve otoyol bağlantı noktalarında yaşanan yığılmalar nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, yol kenarlarında durarak yemek yedi.

Ulaşımın normale dönmesi ile yollarına devam eden vatandaşlar çöplerini yol kenarlarında ve dinlenme tesislerinin önlerinde bıraktı.

Otoyolun emniyet şeridinde metrelerce görülen çöpler çevre kirliliği oluşturuyor.

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