Besicilik yapan Uğur Acar isyan etti: Baklava, nasıl et fiyatını geçer anlamış değilim

Amasya’nın Suluova ilçesinde besicilik yapan 27 yaşındaki Uğur Acar, “Türkiye’de tek yükselmeyen şey olarak ben, eti görüyorum. Bugün bir kilo et, mezbahada 230 lira. Ama bir kilo baklava 400 lira. Baklava nasıl et fiyatını geçer, anlayabilmiş değilim” dedi.

Besicilik yapan Uğur Acar isyan etti: Baklava, nasıl et fiyatını geçer anlamış değilim

Amasya’nın Suluova ilçesinde besicilik yapan 27 yaşındaki Uğur Acar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık fiyatlarının düşük olmasından yakındı.

Suluova’da besicilik yaparak geçimini sağlayan Uğur Acar, “Türkiye’de tek yükselmeyen şey olarak ben, eti görüyorum. Bugün bir kilo et, mezbahada 230 lira. Ama bir kilo baklava 400 lira. Baklava nasıl et fiyatını geçer, anlayabilmiş değilim” dedi.

Acar, şunları söyledi:

“Kurbanlık hayvan fiyatları, geçen yıla oranla üçe bile katlayamadı. Ama diğer ürünlere baktığımız zaman, çoğu ürün dörde, beşe, altıya katladı. Bunun yanında et fiyatlarının çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Eski zamanlarda bir tosuna iki Toros otomobil alınıyordu. Bugün iki tosun satılacakta ancak iki Toros otomobil parası çıkacak. Et fiyatları bana göre uygun. Türkiye’de tek yükselmeyen şey olarak ben, eti görüyorum. Bugün bir kilo et, mezbahada 230 lira. Ama  bir kilo baklava 400 lira. Baklava nasıl et fiyatını geçer, anlayabilmiş değilim.”

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