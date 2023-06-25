Şanlıurfa'da konser verecek olan Yavuz Bingöl, ‘istediği kalabalığı’ bulamayınca sahneden indi

Şanlıurfa’da konser için sahneye çıkan türkücü Yavuz Bingöl, alanda çok az seyircinin olması üzerine konserini iptal etti.

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Şanlıurfa'da konser verecek olan Yavuz Bingöl, ‘istediği kalabalığı’ bulamayınca sahneden indi

Şanlıurfa’ya ‘Şanlı’ unvanının verilişinin 39’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 22 Haziran Perşembe günü Karaköprü Fuar alanında sahne alan Bingöl’ü dinlemeye çok az kişi katıldı.

 Ajans Urfa’da yer alan habere göre konser için sahneye çıkan Bingöl, alanda istediği kalabalığı bulamayınca alandaki dinleyicilerden "Kusura bakmayın, temmuz'un ilk haftasında görüşmek üzere. Saygılar..." diyerek sahneden indi.

Haberin gündem olması üzerine Instagram hesabından görüntülü bir açıklama paylaşan Bingöl, gerekçesine yer vermeden konserin bayram sonrasına ertelendiğini söyledi.

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