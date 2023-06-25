Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 21:27'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 6.7 km.

Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. 

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 21:27'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.7 km olarak kaydedildi. 

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