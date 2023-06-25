Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 21:27'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 6.7 km.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 21:27'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 25, 2023
KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/f5ZUMPDXNa
25.06.2023, 21:27:22 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 6.7 km#Kandilli