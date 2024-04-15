Tatil bitti, İstanbul'da trafik çilesi başladı
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56 oranında seyrediyor.
Trafiğin Anadolu Yakası'nda daha fazla yoğunluk oluşturduğu gözleniyor.
Trafik saat 08.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 71 oranında, Avurpa Yakası'nda yüzde 49 oranında.
Kulis: Alınan yenilgi AKP’nin arayışlarını hızlandırdı, parlamenter sistem önerisi gündeme gelebilir
Kulis: Alınan yenilgi AKP’nin arayışlarını hızlandırdı, parlamenter sistem önerisi gündeme gelebilir