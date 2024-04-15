Tatil bitti, İstanbul'da trafik çilesi başladı

İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.

Tatil bitti, İstanbul'da trafik çilesi başladı

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56 oranında seyrediyor.

Trafiğin Anadolu Yakası'nda daha fazla yoğunluk oluşturduğu gözleniyor.

Trafik saat 08.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 71 oranında, Avurpa Yakası'nda yüzde 49 oranında.

Tatil bitti, İstanbul'da trafik çilesi başladı - Resim : 1

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