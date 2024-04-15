Beykoz’da ormanlık alanların da bulunduğu birçok alanın sit derecesi düşürüldü

Beykoz'da nitelikli doğal koruma alanı” olarak ifade edilen bazı kısımlar bakanlık oluruyla “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescillendi.

Beykoz’da ormanlık alanların da bulunduğu birçok alanın sit derecesi düşürüldü

İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanlarının çeşitli noktaları doğayı tahrip eden birçok proje ve imar tartışmalarıyla gündeme geliyor. Bunun son örneği de Beykoz’da görüldü. Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Mahmutşevketpaşa mahalleleri ve Riva Beylikmandıra etabının koruma derecesi Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişikliği Bakanlığı’nca düşürüldü.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, “Nitelikli doğal koruma alanı” olarak ifade edilen bazı kısımlar bakanlık oluruyla “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescillendi. Bu bölgelere ilişkin imar planı değişiklikleri seçimden yalnızca birkaç gün sonra 4 Nisan’da askıya çıktı.

Ayrıca Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan bir ilana göre de Polenezköy Mahallesi’nin doğal sit alanı koruma statüsündeki bazı bölgeleri de “doğal sit sürdürebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescil edildi.

Uzmanlar ise başta Beykoz olmak üzere çeşitli yerlerde yapılan bu uygulamanın Kuzey Ormanları için tehdit oluşturduğunu ve sit derecesi düşürülen bu alanların ranta açıldığını savunuyor.

Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü ve şehir plancısı Başar Alipaça, sit revizyon tescil kararlarına ilişkin olarak, “Tescillenen alanlara baktığımızda birinin yanında maden sahası, bir değerinin içinde tesis olduğu görülüyor. Muhtemelen bu alanın sit derecesinin düşürülmesinin nedeni yandaki maden sahasını büyütmek istemeleri. ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’nda neredeyse her şeyi yapabiliyorlar. Bu uygulama maden ve turizm tesisi başta olmak üzere birçok faaliyetin önünü açıyor. Hatta daha önce hukuksuzca inşa ettikleri yapıları bile meşru bir hale getirebiliyorlar” dedi.

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