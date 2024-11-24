Tasarruf Tedbirleri Diyanet'i Pas Geçti: Özel Turlar, Lüks Tadilatlar, Son Model Arabalar...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında, çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programların iptal edileceğini, yurt dışı personel görevlendirmelerinin en asgari düzeyde tutulacağını bildirmişti. Ancak açıklamanın aksine genelge yok sayıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mayıs-Kasım 2024 dönemindeki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı bazı uygulamalar şunlar oldu:

LÜKS ARAÇ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kullanımı için alınan Audi A8 tartışmaları, Mayıs ayına damgasını vurdu. Diyanet, kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle aracın iade edildiğini açıkladı. Ancak aracın Erbaş’ın kullandığı süre boyunca tutulduğu garajdan yalnızca 150 metre ilerideki bir depoya kaldırıldığını öğrenildi.

ÖZEL UMRE TURU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş ile kızı, damadı, torunu ve yakınları için özel umre seyahati düzenlendiği iddia edildi. Toplam 40 kişiden oluşan kafilede, Seher Erbaş ve Şeydanur Erbaş Küçük’ün yanı sıra damat Mehmet Sefa Küçük ve Diyanet’teki genel müdürlerin eşlerinin de yer aldığı iddiası tartışma yarattı.

KALABALIK YURTDIŞI GEZİLERİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Hoca Ahmet Yesevi ve Onun Manevi Mirası” başlığıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Uluslararası İlmi ve Teorik konferansına katıldı. Diyanet heyetinin, 3 Ekim’de gerçekleşen konferans için 1 Ekim’de Astana’ya gittiği bildirildi. Heyette, Ali Erbaş’ın yanı sıra heyette altı kişi daha bulunduğu belirlendi.

TUVALETE 6 MİLYON TL

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Mayıs'ta, “Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Hizmet Binası Kat Tuvaletleri Bakım Onarım Tadilatı” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında yapılacak işler için 6 milyon TL’lik anlaşma yapıldı.

OTEL KONSEPTLİ ODALAR

26-28 Kasım’da Ankara’da, başkanlığın hizmet binasındaki toplantı salonunda düzenlenecek Din Şurası için kapsamlı bir tadilat çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantı salonlarındaki masalar, sandalyeler ve salonların bulunduğu katın tüm duvarları boyandı. Akademi binasında yer alan salonun asma tavanı yenilendi. Salonlara ve bina girişlerine yeni tabelalar yerleştirildi. Öte yandan akademi binasında yer alan ve misafirhane olarak kullanılan 72 oda de otel konseptiyle baştan aşağıya yeniden düzenlendi.

Kaynak: Birgün