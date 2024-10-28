AKP'li İsmin Hedefinde Diyanet İşleri Başkanı Var: Ali Erbaş’a Tövbe ve İstifa Çağrısı

RIFAT KIRCI

Birçok bakanlıklardan fazla bütçesi ve israf boyutunda harcamaları gündem konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı eleştirilerin odağı olmaya devam ediyor. Ancak bu defa ses ters köşeden yükseldi. AKP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Ali Erbaş’a istifa çağrısında bulundu.

'TÖVBE ETMENİZİ TAVSİYE EDERİM'

Denizolgun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Ali Erbaş’ın Hazreti İsa hakkındaki sözlerini ‘sapkın’ olarak niteledi. Erbaş’ın küfre girdiğini belirten Denizolgun, Erbaş’ın tövbe etmesini tavsiye etti. Denizolgun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir Facebook Yorumuna Cevaben; Ali Tuna Bey, Mesihimiz Kurtarıcımız Hazreti İsa A.S Efendimiz hakkında haşa ve kella, vefat etti veya inmeyecek gibi sapkın sözleri demek, Ehli Sünnet itikadına göre küfre girmek demektir. İsterse bu cürmü işleyen diyanet reisi olsun, fark etmez, o da küfre girmiştir. Tevbe ve tecdidi iman etmenizi tavsiye ederim. Öncesinde, tabi sapkın hocalardan değil de, sağlam Ehli Sünnet itikadlı hocalarımızdan dinimizi öğrenin. Ahir zamandayız, unutmayın...”

Bir Facebook Yorumuna Cevaben;



Ali Tuna Bey, Mesihimiz Kurtarıcımız Hazreti İSA A.S Efendimiz hakkında haşa ve kella, vefat etti veya inmeyecek gibi sapkın sözleri demek, Ehli Sünnet itikadına göre küfre girmek demektir.



İsterse bu cürmü işleyen diyanet reisi olsun, fark etmez,… pic.twitter.com/EGDZkmqvgm — Fatih Süleyman Denizolgun (@fsdenizolgun) October 24, 2024

Denizolgun yaptığı paylaşımdan birkaç gün sonra da bu kez “Değerli Kamuoyu; Sizce Ali Erbaş ne zaman, kendi hür iradesiyle istifasını sunar” paylaşımda bulundu. Denizolgun’un paylaşımına pek çok kişi şaşkınlıkla tepki verirken bazı kesimler ise eleştiride bulundu.

'PARTİYE KATKINIZ YOK'

Denizolgun’a yapılan eleştirilerden birisi şu şekilde:

“Partiye faydanız olmadığı gibi zararınız var. Üsküdar kaybedildi, büyükşehir kaybedildi. Seçmen üstünde bir etkiniz yok. Cemaatiniz size destek olmadığı gibi kale de almıyor. Antipatik yazılarla maalesef iktidara fayda değil zarar veriyorsunuz. İnsanları iktidardan uzaklaştırıyorsunuz.”

Denizolgun, 2021 yılında Ali Erbaş tekrar Diyanet İşleri Başkanı Olarak atandığında tebrik ziyaretinde bulunmuştu. Denizolgun aynı zamanda Süleymancılar tarikatının kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu.

Haberde kullanılan görselde Fatih Süleyman Denizolgun, 2021 yılında Ali Erbaş göreve yeniden atandığında tebrik ziyaretinde bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem