Bakan Uraloğlu Duyurdu: 3 Şehirde Ulaşım 29 Ekim'de Ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bakanlığına bağlı ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. İşte o şehirler ve detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bakanlığına bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
Yazılı açıklamasında, ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Uraloğlu, "29 Ekim'de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA