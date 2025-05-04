Tarlada Bulunan Yavru Ayı Koruma Altına Alındı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde tarlada bulunan yavru ayı, köylüler tarafından koruma altına alındı.

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Tarlada Bulunan Yavru Ayı Koruma Altına Alındı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde tarlada bulunan annesiz yavru ayı, köylüler tarafından koruma altına alınıp Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Olay, Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Sabah saatlerinde tarlaya giden köylüler, otların arasında bir yavru ayının olduğunu fark etti. Bir süre çevreyi gözlemleyen vatandaşlar, ayının annesinin bölgede olmadığını ve yavrunun yalnız olduğunu belirledi.

Yavru ayının zarar görmemesi için harekete geçen köylüler, hayvanı dikkatlice araçlarının kasasına alarak koruma altına aldı. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Bölgeye gelen ekipler, yavru ayıyı teslim alarak ilk sağlık kontrolünü gerçekleştirdi. Yavru ayı daha sonra ekipler tarafından yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: İHA

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