Özel Sporculardan Atletizmde Gururlandıran Başarı

Eskişehir’de düzenlenen atletizm yarışmalarında Eskişehirli özel sporcular, 5 altın madalya kazandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Özel...

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Özel Sporculardan Atletizmde Gururlandıran Başarı

Eskişehir’de düzenlenen atletizm yarışmalarında Eskişehirli özel sporcular, 5 altın madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun Eskişehir Sazova’da düzenlediği atletizm yarışmalarında, Eskişehirli özel sporcular büyük bir başarı elde etti. Gerçekleştirilen etkinlikte, otizmli özel sporcular toplamda 5 altın madalya kazandı.

Yarışmalarda, 9 yaşındaki Poyraz Çuhadar, gülle atma branşında minikler kategorisinde birinci olarak altın madalya aldı. 15 yaşındaki Göktürk Özdemir, gülle atma U16 kategorisinde birincilikle altın madalyaya uzandı.

16 yaşındaki Yiğit Efe Türksal ise üç farklı branşta birincilik elde etti; 1500 metre koşuda ve 800 metrede 2 dakika 50 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanan Türksal, cirit atmada 18.90 metrelik atışıyla da birincilik kürsüsüne çıktı. Otizmli özel sporcuların antrenörlüğünü ise Yağmur Çakan üstleniyor.

Kaynak: AA

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