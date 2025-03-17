Tarihi Geçmiş Ürün Satıldığı Tespit Edildi, Mühürlendi!

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla kent genelinde hijyen denetimlerini sürdürüyor. Hacet Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde, et ve süt ürünleri satan bir işletmede tarihi geçmiş ürünler bulunurken, hijyen kurallarına uyulmadığı da belirlendi.

Halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatılırken, encümen kararıyla 3 gün süreyle mühürlendi. Alanya Belediyesi, hijyen denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ve gerekli işlemlerin titizlikle uygulanacağını duyurdu.

Kaynak: İHA