Tanrıkulu'ndan 12 Eylül Mesajı: Temel İnsan Hakları Darbe ile Yok Sayıldı

Kenan Evren önderliğinde ABD ve CIA eliyle gerçekleştirilen, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 44 yıl geçti. Darbe ile ülkenin demokrasi büyük bir sekteye uğrarken, eğitim-öğretimden, sendikalaşmaya ve toplumsal özgürlüklere kadar birçok hak, darbenin getirdiği 82 anayasası ile ortadan kalktı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü ile ilgili bir açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"12 Eylül Darbesi tarih boyunca insan hakları ihlalleriyle, işkenceyle, ölümle hatırlanacak ve lanetlenecek... Darbenin insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, düşünce ve ifade özgürlüğüne verdiği zararların etkileri bugün de artarak sürüyor. 1961 Anayasası ile yaşamımıza giren 'anayasal yurttaşlık', 'temel insan hakları' kavramları 12 Eylül Darbesi ile yok sayıldı. Temel insan haklarının çiğnenmesi normalleştirildi. 12 Eylül darbecileri ve ardından gelen darbe hükümetleri, yaptıkları düzenlemelerle 'hukukun üstünlüğü' yerine vatandaşına güvenmemeyi temel aldılar...

‘HAK İHLALLERİ KARŞISINDA DAYANIŞMA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

İşkenceden yargısız infazlara, idam cezasından gözaltında kayıplara şiddetin meşrulaştırılıp olağanlaştırılması, sorumluların açıkça korunması, bugün içinde boğulduğumuz insan hakları ihlallerinin ve cezasızlık sorununun da kaynağı durumuna geldi. Temel insan haklarına dokunulamayacağı ilkesinin, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının yok edilmesi ile birlikte 12 Eylül Darbesi asıl amacına da ulaştı. Dönemin Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanına atfedilen "20 yıldır biz ağladık işçiler güldü, şimdi gülme sırası bizde..." sözleri 12 Eylül Darbesinin neden yapıldığını ve bugün yaşadığımız sorunları açıklamaktadır. Tüm darbeci zihniyete karşı olarak insan hakları ihlalleri karşısında dayanışma göstermeye devam edeceğiz.”

Kaynak: ANKA