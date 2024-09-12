Şehzadeler Belediyesi Voleybol Takımları Sezona Hazır

Manisa Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2024-25 sezonu Manisa Kızlar Voleybol Liglerinde 4 kategoride 6 takımla mücadele edecek.

Manisa Kızlar Voleybol Ligleri'nde 2024-25 sezonu için grup kura çekimi yapıldı. Şehzadeler Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekiminde Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün rakipleri belli oldu. İl genelinde toplam 79 takımın mücadele edeceği ligde, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 4 farklı kategoride 6 takımla yer alacak. Müsabakaların 7 Ekim'de başlayacağı duyuruldu.

2024-25 Sezonu Manisa Kızlar Voleybol Ligleri'nde heyecan başlıyor. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, il genelinde 79 takımın mücadele edeceği ligde, genç kızlar, yıldız kızlar ve midi kızlar kategorilerinde 6 takımla mücadele edecek.

Kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, "Kulübümüz her geçen yıl daha da büyüyerek Manisa voleyboluna katkı sağlamaya devam ediyor. 4 farklı kategoride mücadele edecek olan kız takımlarımızla, bu sezon da hedefimiz, başarılı sonuçlar elde ederek Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek. Tüm sporcularımıza ve rakiplerimize sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA