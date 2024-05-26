Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu

AKP’nin köpeklerin uyutulmasını kapsayan yasal düzenlemeye ilişkin Devlet Bahçeli’nin, “Kaç saat uyutacaklar, bunlar belirsiz” demesi üzerine Tanju Özcan çağrıda bulundu. Gerçek Gündem’in haberini paylaşan Özcan, “Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti vekilleri uyutmak derken, öldürmeyi kastediyor. Şu hükümete bir talimat verip, kısırlaştırma ve barınak konusunda merkezlerin kurulması için teşvik vermelerini sağlarsanız, Türkiye size minnettar kalır.” dedi.

Son Güncelleme:
Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu

Köpeklerin uyutulmasını kapsayan AKP’nin ‘başıboş köpek düzenlemesi’ adı altında hazırladığı yasal düzenlemeyle ilgili tartışmalar sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasal düzenlemeye ilişkin sözleri gündem oldu. Bahçeli, "Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor." dedi.

Gerçek Gündem’in yaptığı haberi paylaşan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulundu. Tanju Özcan, “Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti vekilleri uyutmak derken, öldürmeyi kastediyor.” Dedi.

İşte Tanju Özcan’ın paylaşımı:

Sayın Devlet Bahçeli, Bu Kanun Teklifi’ni veren AK Parti vekilleri, süreli uyutmaktan bahsetmiyorlar. Onlar hayvanları sonsuza kadar uyutalım derken öldürmeyi kastediyorlar. Kısırlaştırma bu işin tek çaresi fakat birçok belediyenin kısırlaştırma merkezi yok. Şu hükümete bir talimat verip, kısırlaştırma ve barınak konusunda merkezlerin kurulması için teşvik vermelerini sağlarsanız, Türkiye size minnettar kalır.

Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu - Resim : 1

Devlet Bahçeli'den sokak köpekleriyle ilgili açıklama: Kaç saat uyutacaklar, bunlar belirsizDevlet Bahçeli'den sokak köpekleriyle ilgili açıklama: Kaç saat uyutacaklar, bunlar belirsizGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Tanju Özcan Devlet Bahçeli Köpek MHP
Son Güncelleme:
Rize'de bulundu, yeniden basılacak: 82 yıl önce yazılmış, dikkat çeken ayrıntılar var Yıllar sonra ilk kez basılacak: Dikkat çeken ayrıntılar var
RTÜK’ün yıllık ceza bilançosu: En çok ceza Halk TV, Tele 1 ve Now TV’ye RTÜK’ün yıllık ceza bilançosu ortaya çıktı
Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol
Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Erdoğan’ın CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu Erdoğan’ın CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu
Cezaevinde kendini yaraladı! Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
Joe Biden, ABD Askeri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu: Gerekirse askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Joe Biden, ABD Askeri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu
Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu