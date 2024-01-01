Talih kuşu online bilete kondu: 400 milyon TL'lik büyük ödül tam bilete çıktı

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin, online satılan bir tam bilete çıktığı açıklandı. Online bileti satın alan kişi 400 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

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Talih kuşu online bilete kondu: 400 milyon TL'lik büyük ödül tam bilete çıktı

Online satılan tam bilet, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisi oldu.

31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıktı.

Piyango tarihindeki en yüksek ikramiye olan 400 milyon TL, 3, 5, 5, 0, 0, 5, 4 numaralarına isabet etti.

Kurumun online sitesi üzerinden satılan tam biletin sahibi 400 milyon TL’lik ikramiyeyi kazandı.

Amorti çıkan numaralar ise 2 ve 7 oldu.

Çekiliş sonuçlarına ulaşmak için https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar

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Kaynak: Gerçek Gündem

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