Şehirler arası otobüslerde yeni karar!

Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan yeni kararla başladı.

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Şehirler arası otobüslerde yeni karar!

Yeni başlayan uygulamayla araç hızı, şoförün dinlenip dinlenmediği, yolcu indirip bindirme takibi gibi gibi birçok konu denetlenebilecek.

Yeni sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği bünyesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini izleyebilecek.

Yeni uygulamayla Bakanlık, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini kolaylıkla denetleyebilecek.

Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.

Şehirler arası otobüs şoförü olan Erhan Elibol, araçlarına yaklaşık 4 gün önce yeni takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.

Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini söyleyen şoför Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli" ifadelerini kullandı.

Şoförlerden olan Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı bu yeni çalışmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini vurgulayan Ona, kendilerinin de bu yeni uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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