Elektrik panosuna çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İstanbul Beykoz’da elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği açıklandı.

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Elektrik panosuna çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Beykoz’da elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi'nde seyir halindeki 34 FOH 503 plakalı motosikletin, elektrik panosuna çarpması sonucu sürücü Oğuzhan Emeç ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Emeç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Beykoz Trafik kazası
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