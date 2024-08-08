Taksi Şoförü Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü!

Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde, taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş (32) evinde alacak-verecek meselesi yüzünden A.C.F.'nin (21) bıçaklı saldırısına uğradı.

3 yerinden yaralanan Emre Baş kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis olaydan sonra firar eden A.C.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA