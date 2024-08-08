Kaçak Kazıya Suçüstü! Define Ararken Yakalandılar

Afyonkarahisar’da kaçak kazı ile define arayan şahıslar suçüstü yakalandı. 4 şahıs gözaltına alınırken, dedektör ve kazmalara el konuldu.

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Kaçak Kazıya Suçüstü! Define Ararken Yakalandılar

Afyonkarahisar’da dedektör ve kazma ile define arayan 4 şahıs devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Çobanlar ilçesi Sırakapı Mahallesi Beşağıl mevkiinde devriye gezerken, 4 şahsın ellerindeki dedektör ve kazma ile gezdiklerini fark etti.

DEFİNE ARADIKLARI BELİRLENDİ

Ardından şahısların yanlarına giden ekipler isimleri C.K., Ü.Ö., H.K. ve F. K., olduğunu tespit etti. Şahısların define aradıkları belirlenirken, şüpheliler sonrasında yanlarında bulunan malzemeler ile birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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