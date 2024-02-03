Taksi parasını ödemeden inen kadın, parasını isteyen taksiciyi tekmeledi

İstanbul'da yaşanan olay, taksicinin kamera ile kaydetmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Evine gitmek için taksiye binen genç kadın, taksiden inerken para vermeyi reddetti. Müşteri para vermemekte ısrar edince taksici çareyi kızı videoya almakta buldu.

Taksicinin cep telefonu kamerasıyla olayı videoya almaya başlamasıyla durumdan rahatsız olan kadın yüzünü gizledi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde parasını isteyen taksiciye yanıt vermeyen kız bir apartmana doğru yönelerek "Burası benim evim giremezsin" diyerek bağırdı.

Şikayetçi olacağını belirten taksicinin parasını istemesine ve kamera kaydına sinirlenen kız bir anda arka arkaya taksiciye tekmeler savurdu. Bu sırada "Kamerayı kapat, sil ödeyeceğim" diyen kız taksiciye vurmaya devam etti.